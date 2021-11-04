الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١
٠٩:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

تفاعل واسع مع فيديو الشاب الجزائري الذي أهان الإمارات والسعودية على الهواء

الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

قام الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي باعادة نشر مقطع فيديو لشاب جزاري هاجم السفير الارماتي خلال برنامج نقاشي وحواري قبل عدة اعوام. 

العالم - الجزائر

ويتناول مقطع الفيديو مداخلة شاب جزائري من بين الحاضرين في برنامج نقاشي وحواري لإحدى القنوات المصرية المعارضة، حيث أثارت ما طرحه من كلام أمام ضيوف الحلقة الرئيسيين وهم إماراتيين وسعوديين، مشاعر الشباب العربي الذين تفاعلوا مع حديثه وتناقلوا مقطع الفيديو الذي اعاد انتشاره في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وعلّق الشاب الجزائري الذي وصفه الناشطون العرب بـ”صاحب النخوة العروبية الأصيلة” على حديث الضيوف الرئيسيين على الدور الإماراتي والسعودي في المنطقة والتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، ووصف الشاب الجزائري الإمارات بأنها “دولة بلا رجال” وأن قوامها فقط هو المال فقط وأن ما ينقصها الرجال، وعن السعودية قال الشاب الجزائري إنها تخلت علناً عن القضية الفلسطينية والأمن القومي العربي، وأن كلاً من السعودية والإمارات هما “صهيون العرب”.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الإمارات تصعد حملتها ضد العمال الأفارقة

بن زايد يعرض على كيان الإحتلال تواجدا عسكريا دائما بالإمارات!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس رئيسي يحضر مراسم اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار في سمنان

تفاعل واسع مع فيديو الشاب الجزائري الذي أهان الإمارات والسعودية على الهواء

شاهد.. تصاعد التصعيد السعودي ضد لبنان وحزب الله يصفه بالعدوان

المستهدف من اجتثاث منظمات المجتمع المدني الفلسطيني هي الجبهة الشعبية

العراق.. صلاة جمعة موحدة في ديالى هذا الأسبوع + وثيقة

قائد الحرس الثوري: اميركا اطلقت اكثر من 40 حربا كبيرة في مختلف انحاء العالم