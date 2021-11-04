تفاعل واسع مع فيديو الشاب الجزائري الذي أهان الإمارات والسعودية على الهواء

العالم - الجزائر

ويتناول مقطع الفيديو مداخلة شاب جزائري من بين الحاضرين في برنامج نقاشي وحواري لإحدى القنوات المصرية المعارضة، حيث أثارت ما طرحه من كلام أمام ضيوف الحلقة الرئيسيين وهم إماراتيين وسعوديين، مشاعر الشباب العربي الذين تفاعلوا مع حديثه وتناقلوا مقطع الفيديو الذي اعاد انتشاره في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وعلّق الشاب الجزائري الذي وصفه الناشطون العرب بـ”صاحب النخوة العروبية الأصيلة” على حديث الضيوف الرئيسيين على الدور الإماراتي والسعودي في المنطقة والتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، ووصف الشاب الجزائري الإمارات بأنها “دولة بلا رجال” وأن قوامها فقط هو المال فقط وأن ما ينقصها الرجال، وعن السعودية قال الشاب الجزائري إنها تخلت علناً عن القضية الفلسطينية والأمن القومي العربي، وأن كلاً من السعودية والإمارات هما “صهيون العرب”.