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رئيس اذربيجان: لم نتلق ردا من ارمينيا على مقترحات السلام

رئيس اذربيجان: لم نتلق ردا من ارمينيا على مقترحات السلام
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف، إن بلاده لم تتلق بعد ردا من أرمينيا على مقترحات بدء وضع اتفاق سلام وترسيم الحدود.

العالم - اسيا الوسطى

وأضاف علييف، في حديثه اليوم خلال افتتاح منتدى باكو العالمي: "عرضت أذربيجان على أرمينيا، أن نبدأ العمل لوضع اتفاقية سلام. نريد أن نتحدث ليس عن الحرب، بل عن السلام. اقترحنا بدء العمل لترسيم الحدود وتحديدها. ولكن، للأسف لم نتلق أي رد حتى الآن".

ووفقا له، تظهر أذربيجان أقصى قدر ممكن من الموقف البناء. وتابع علييف القول: "يجب أن ننظر إلى المستقبل. نريد أن نرى مستقبلنا آمنا ويمكن التنبؤ به، ونحن على استعداد لتعاون واسع النطاق".

وشدد علييف على أن كل شيء، يعتمد على موقف يريفان. وقال رئيس أذربيجان: "موقفنا واضح للغاية. نحن مستعدون لبدء مفاوضات السلام وتوقيع اتفاقية سلام. نريد طي هذه الصفحة وتحديد الحدود. لكن كما ترون، لا يوجد رد من أرمينيا، هي لا تزال تلتزم الصمت".

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رئيس اذربيجان: لم نتلق ردا من ارمينيا على مقترحات السلام

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