فيديو جديد لعملية إحباط القرصنة الامريكية في بحر عمان

العالم - إيران

وأصدرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي في إيران مساء أمس الاربعاء بيانا شرحت فيه بعض تفاصيل القرصنة الأميركية للنفط الإيراني في بحر عمان والتي أحبطتها قوات الحرس.

وجاء في بيان حرس الثورة: بفضل الإجراءات الحاسمة والمناسبة لبحرية الحرس الثوري الإسلامي، تم إفشال إجراء البحرية الإرهابية الأميركية لسرقة نفط جمهورية إيران الإسلامية في بحر عمان.

وأضاف البيان: "وخلال هذه العملية، قام الأميركيون بسرقة ناقلة في مياه بحر عمان تحمل النفط الإيراني، وقاموا بتحويل شحنة النفط فيها إلى ناقلة أخرى، وقاموا بتوجيهها إلى جهة مجهولة".

وفي إشارة إلى الرد المتزامن لأبطال البحرية في الحرس الثوري الإيراني في إحباط هذه العملية، أوضح البيان: نفذ مقاتلو الحرس الثوري عملية إنزال على ظهر ناقلة النفط المسروقة واستولوا عليها، ووجهوها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وأضاف البيان: "واصلت القوات الإرهابية الأميركية مطاردة الناقلة باستخدام عدة مروحيات وسفن حربية، لكنها فشلت بسبب الحضور الحاسم والموثوق لقوات البحرية التابعة للحرس الثوري".

وأشار بيان العلاقات العامة للحرس الثوري إلى محاولة أميركية فاشلة لتعزيز تواجدهم من خلال استدعاء وإرسال عدة سفن حربية أخرى لصد ناقلة النفط، قائلاً: مع درك الأميركان لاستعداد وصرامة القوات الشجاعة والغيورة في بحرية الحرس، في التصدي لأي تهور وتهديد أميركي لمصالح الشعب الإيراني، إنسحب هؤلاء من المنطقة وغادروها.

وبحسب بيان العلاقات العامة للحرس الثوري، فقد رست هذه الناقلة في الساعة 8:00 صباحا في 3 نوفمبر 2021 في المياه المحلية الإيرانية بميناء بندر عباس.

وخلص بيان العلاقات العامة للحرس الثوري: سوف يتم قريبا تزويد وسائل الإعلام بمقاطع واضحة وشفافة ودامغة عن هذا الحدث.