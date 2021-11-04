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شاهد.. الاحتلال يمنع سفير جنوب إفريقيا من المشاركة بموسم قطف الزيتون شرق في بيت لحم

الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "نبأ" الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي، اعتدى على قاطفي الزيتون في شرق بيت لحم، وعلى القائم بأعمال سفير جنوب إفريقيا في فلسطين ومنعه من المشاركة بموسم قطف الزيتون.

العالم - الاحتلال

وذكرت وكالة الصحافة الوطنية الفلسطينية "نبأ"، أن "قوات الجيش الإسرائيلي احتجزت أربعة مواطنين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الآخرين وأرغمتهم والسفير ليسيبا ماتشابا على مغادرة الأرض".

وقال تيسير أبو مفرح، مدير بلدية تقوع الواقعة في شرق بين لحم، "إنهم توجهوا برفقة القائم بأعمال سفير جنوب إفريقيا لدى فلسطين إلى مكان تواجد المواطنين في قطف ثمار الزيتون في المنطقة المحاطة بمستوطنة "تقوع أ"، وقامت قوات الجيش الإسرائيلي بمهاجمتهم وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، قبل أن تقوم باحتجازه إلى جانب الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان منذر عميرة ومواطنين آخرين".

وقال أبو مفرح إن القائم بأعمال سفير جنوب إفريقيا خاطب الجنود قائلا: "جئنا إلى هنا لنقف على حقيقة معاناة المزارع الفلسطيني. وسألهم لماذا يتم الاعتداء على المتواجدين، هم في أرضهم، ولهم الحق أن يقطفوا ثمار زيتونهم؟".

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