بالفيديو..لماذا السودان محط انظار الغرب والعرب

العالم - خاص بالعالم

وقال مرتضى في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية، ان السطلة في السودان دائما كانت في قبضة المكون العسكري، وذلك بسبب هيمنة العسكر على المشهد السياسي في السودان.

وأضاف مرتضى: ان عبدالله حمدوك الرئيس السوداني المعزول، يعتبر ان الإنقلاب العسكري وضع البلاد في مأزق، وهو من سيكون منقذ السودان من هذا المأزق.

واوضح مرتضى، ان الانقلاب العسكري في السودان والوصول الى سدة الحكم ومسك زمام امور البلاد من قبل المكون العسكري بهذا الشكل السريع، لم يكن يحصل الا تحت أعين اجهزة استخبارات فاعلة ومؤثرة في المنطقة وبمشاركة دول فاعلة اقليمياً ودولياً.

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