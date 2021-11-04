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وفد من قادة اللوبي الإسرائيلي في أميركا يزور السعودية

وفد من قادة اللوبي الإسرائيلي في أميركا يزور السعودية
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن وفداً من قادة اللوبي الداعم لدولة الاحتلال الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية، زار السعودية، وعقد لقاءات مع مسؤولين في العائلة المالكة ووزراء في الحكومة.

العالم - الاحتلال

وقالت الصحيفة، إن أحد أعضاء الوفد هو رجل الأعمال اليهودي فيل روزين، وقد شغل سابقًا منصب رئيس جمعية أصدقاء "الليكود" في الولايات المتحدة، ويعدُّ صديقًا لبنيامين نتنياهو.

وزعم روزين أن "السعوديين يجهزون شعبهم للتطبيع مع إسرائيل"، وقال: "لن أتفاجأ إذا رأينا في غضون بضعة أشهر أو سنوات تطبيعًا بين السعودية وإسرائيل".

وأضاف: "أخبرونا في المحادثات أنهم كانوا مطلعين على الاتصالات التي أدت إلى الاتفاقات الإبراهيمية"، في إشارة إلى اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين والمغرب، وأردف قائلاً: "دون موافقتهم وحتى ومباركتهم لم تكن ستوافق أي دولة عربية على توقيع الاتفاقية مع إسرائيل".

وردًّا على سؤال حول إعلان السعودية، أنها "لن تطبع العلاقات مع إسرائيل قبل تحقيق السلام مع الفلسطينيين"، قال: "أعتقد أنهم مثل الإمارات، لن يجعلوا من السلام مع الفلسطينيين شرطًا للتطبيع مع إسرائيل، هم ينتظرون الوقت المناسب لهم".

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