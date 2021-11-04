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رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: تصريحات قرداحي أدخلت لبنان في محظور المقاطعة من قبل السعودية ودول مجلس التعاون

الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

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