الجمهور اللبناني يغيب في المواجهتين المرتقبتين لتصفيات كأس العالم

العالم_لبنام

أصيب الجمهور اللبناني بخيبة بعد أن علق آماله على إمكانية حضوره للمباريات التي ستجري امام إيران والإمارات في 11 و16 الشهر الجاري في صيدا جنوب لبنان، ضمن التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأكد الاتحاد اللبناني لكرة القدم المعلومات التي اعلنت قبل أيام عن عدم السماح للجمهور بحضور المبارتين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وبناء على طلب الاتحادين الآسيوي والدولي.

وسيدخل المنتخب الوطني اللبناني معسكرًا مغلقا يوم الأحد المقبل، استعدادا لخوض المبارتين أمام إيران الخميس المقبل والإمارات في 16 تشرين الثاني الجاري.

وسيخوض المنتخب تحت إشراف المدرب التشيكي ايفان هاشيك، تدريباته على ملعب البابلية في الجنوب المجهز بعشب طبيعي والتمرين الأول سيكون عند الثالثة عصر الأحد.

هذا وتعرض نجم منتخب لبنان لكرة السلة ونادي الجهراء الكويتي وائل عرقجي لإصابة خلال مواجهة فريقه ضد نادي الكويت" ضمن منافسات الدوري الكويتي.

وتعرض عرقجي لاصطدام أدى لفقدان وعيه ما استدعى دخول الأجهزة الطبية لمعالجته.

وسجل عرقجي قبل خروجه 43 نقطة لتعود وتستكمل المباراة قبل أن يخرج لاعب آخر مصاب من "الجهراء" ليقرر "الكويت" الانسحاب بعد مباراة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.

وينتظر ان يبت الاتحاد الكويتي بمصير المباراة.