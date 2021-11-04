الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١
١١:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الجمهور اللبناني يغيب في المواجهتين المرتقبتين لتصفيات كأس العالم

الجمهور اللبناني يغيب في المواجهتين المرتقبتين لتصفيات كأس العالم
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد الاتحاد اللبناني لكرة القدم عدم السماح للجمهور بحضور المواجهتين المرتقبتين لتصفيات كأس العالم.

العالم_لبنام

أصيب الجمهور اللبناني بخيبة بعد أن علق آماله على إمكانية حضوره للمباريات التي ستجري امام إيران والإمارات في 11 و16 الشهر الجاري في صيدا جنوب لبنان، ضمن التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأكد الاتحاد اللبناني لكرة القدم المعلومات التي اعلنت قبل أيام عن عدم السماح للجمهور بحضور المبارتين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وبناء على طلب الاتحادين الآسيوي والدولي.

وسيدخل المنتخب الوطني اللبناني معسكرًا مغلقا يوم الأحد المقبل، استعدادا لخوض المبارتين أمام إيران الخميس المقبل والإمارات في 16 تشرين الثاني الجاري.

وسيخوض المنتخب تحت إشراف المدرب التشيكي ايفان هاشيك، تدريباته على ملعب البابلية في الجنوب المجهز بعشب طبيعي والتمرين الأول سيكون عند الثالثة عصر الأحد.

هذا وتعرض نجم منتخب لبنان لكرة السلة ونادي الجهراء الكويتي وائل عرقجي لإصابة خلال مواجهة فريقه ضد نادي الكويت" ضمن منافسات الدوري الكويتي.

وتعرض عرقجي لاصطدام أدى لفقدان وعيه ما استدعى دخول الأجهزة الطبية لمعالجته.

وسجل عرقجي قبل خروجه 43 نقطة لتعود وتستكمل المباراة قبل أن يخرج لاعب آخر مصاب من "الجهراء" ليقرر "الكويت" الانسحاب بعد مباراة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.

وينتظر ان يبت الاتحاد الكويتي بمصير المباراة.

روابط ذات صلة

ميقاتي يؤكد العزم على معالجة الازمة وفق الطرق السليمة

حزب الله: السعودية بدأت عدوانا على لبنان وعليها الاعتذار

لبنان.. قتيلان وجريحان بانفجار في مخيم للنازحين في منطقة الحديدية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالون العبث السعودي يتواصل.. بو حبيب بعد قرداحي

شكل قدم الطفل يشير إلى وجود خطر يتطلب التدخل الطبي

تعرف على أسباب تساقط الشعر بعد الإصابة والتعافي من كورونا

مسؤول اسرائيلي يرفع يديه أمام الهجمات السيبرانية المضادة

الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال الفوري في إثيوبيا

شاهد.. ايران تحتفل بذكرى اقتحام وكر التجسس الامريكي