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رئيسي : نبحث عن مفاوضات يعقبها الغاء الحظر الظالم عن البلاد

رئيسي : نبحث عن مفاوضات يعقبها الغاء الحظر الظالم عن البلاد
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي : اننا نؤيد المفاوضات التي تعقبها نتائج مجدية، وسوف لن نتراجع اطلاقا عن مطلب الشعب البديهي والمتمثل في الغاء الحظر الظالم عن البلاد.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الجمهورية، بمراسم احياء الذكرى السنوية لـ "يوم مقارعة الاستكبار العالمي واقتحام وكر التجسس الامريكي" التي اقيمت صباح اليوم الخميس في محافظة سمنان (شرق).

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الجمهورية، بمراسم احياء الذكرى السنوية لـ "يوم مقارعة الاستكبار العالمي واقتحام وكر التجسس الامريكي" التي اقيمت صباح اليوم الخميس في محافظة سمنان (شرق).

ولفت اية الله رئيسي، الى سجل الخصومة الامريكية للشعب الايراني، مؤكدا ان هذا العداء لايقتصر على العقود الاربعة بعد انتصار الثورة الاسلامية، وانما يعود ذلك الى 70 عاما مضت.

وقال رئيس الجمهورية، ان "امريكا نجحت خلال المرحلة ما قبل انتصار الثورة الاسلامية، في نهب ثروات الشعب عبر الانقلاب او دعم عملائها الذين تسلموا الحكم في البلاد، لكن طوال السنوات الـ 43 الماضية بعد انتصار الثورة الاسلامية كان الشعب الايراني المنتصر الدائم في ساحات المواجهة ضد العداء الامريكي المستديم".

كما نوه بالعملية البطولية لقوات سلاح البحر التابع للحرس الثوري في احباط محاولة القرصنة البحرية الامريكية للنفط الايراني، قائلا : ان شعبنا يثمن الاجراءات الحكيمة والخطوات الحازمة لهذه القوات المضحية من اجل الدفاع عن ثغور البلاد.

واضاف : ان الشعب الايراني لطالما استنكر وادان غطرسة الامريكيين وممارساتهم التدخلية في المنطقة؛ بما في ذلك سلوكهم الاخير ويثمن دوما الرد الحازم والمقتدر والحكيم من قبل القوات الباسلة للحرس الثوري على هؤلاء المعتدين.

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