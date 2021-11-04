الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١
١١:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

تعرف على أسباب تساقط الشعر بعد الإصابة والتعافي من كورونا

تعرف على أسباب تساقط الشعر بعد الإصابة والتعافي من كورونا
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

كشفت طبيبة الأمراض الجلدية واختصاصية الشعر، ناتاليا شامانسكايا، أن فيروس كورونا المستجد قادر على توجيه ضربة قاسية لفروة رأس الإنسان ما يسبب بتساقط كبير ومستمر للشعر حتى بعد التعافي من الفيروس.

العالم-منوعات

وذكرت الخبيرة شامانسكايا لموقع صحيفة "إزفيستيا" أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى تساقط الشعر خلال الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتستمر حتى بعد التعافي منه.

وبحسب الخبيرة، السبب الأول هو تلقي الجسم الكثير من المضادات الحيوية لمواجهة الفيروسات والبكتيريا ما يفقد جزءا من قوة مناعة الجسم. أما السبب الثاني فهو تأثير الفيروس نفسه على الإنسان حيث يساهم الفيروس بتسميم الأوعية الدموية المجاورة لبصيلات الشعر وقد تكون عملية التساقط جزئية أو كاملة، ويعود ذلك إلى تكوين الجسم ونسبة مناعته وقوته وهي تتفاوت من شخص إلى آخر.

وأضافت الخبيرة قائلة: "إذا كان الشخص مصابًا بالفيروس وكان متصلاً بجهاز التنفس الصناعي، فإنه سيعاني من تساقط الشعر الإقفاري، حيث يوجد انتهاك للدورة الدموية في منطقة نمو الشعر نفسه. في هذه الحالة تصبح عملية عودة الشعر مستحيلة وتتطلب عمليات زرع.

واعتبرت الخبيرة أن التساقط الكلي للشعر هي عملية مشابهة خلال إجراء مصابي السرطان العلاج الذي يسهم بتساقط كلي للشعر ويعود بعد ذلك إلى النمو بعد تعافي الجسم وهذا الأمر وارد أيضا للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

روابط ذات صلة

إحذر مخاطر 'التداخل الدوائي' في ظل انتشار فيروس كورونا!

عقار جديد قد يخلق "أملا" في منع فيروس كورونا من التكاثر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالون العبث السعودي يتواصل.. بو حبيب بعد قرداحي

شكل قدم الطفل يشير إلى وجود خطر يتطلب التدخل الطبي

تعرف على أسباب تساقط الشعر بعد الإصابة والتعافي من كورونا

مسؤول اسرائيلي يرفع يديه أمام الهجمات السيبرانية المضادة

الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال الفوري في إثيوبيا

شاهد.. ايران تحتفل بذكرى اقتحام وكر التجسس الامريكي