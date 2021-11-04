مسؤول اسرائيلي يرفع يديه أمام الهجمات السيبرانية المضادة

العالم - الاحتلال

وقال مراقب عام الاحتلال الإسرائيلي، متنياهو إنغلمان، في تصريحات لصحيفة معاريف إنه "مع اشتداد ذروة الهجمات السيبرانية المتبادلة بين طهران وتل أبيب، تتزايد المخاوف الإسرائيلية من عدم الجاهزية الكافية لإمكانية رفع إيران لوتيرة استهدافاتها لمختلف المواقع المدنية والعسكرية، ما قد ينجم عنها أضرار كبيرة وخسائر فادحة" .



وتابع إنغلمان: "صحيح أن إسرائيل من جهتها توجه ضربات قد تكون فتاكة باتجاه الأهداف الإيرانية، لكن الخشية الإسرائيلية أن تتسبب الهجمات الإيرانية بإحداث شلل كبير في المقدرات الاقتصادية والتقنية الإسرائيلية، سواء المصارف أو المشافي أو المؤسسات التجارية والبنى التحتية".

ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن الهجوم السيبراني الذي استهدف موقع "أتريف" الإلكتروني ومستشفى هيلل يافه، يوضح عدم جاهزية الاحتلال لمثل هذه الهجمات.

وأوضح في كلام أكثر تفصيلا أن "إسرائيل دولة معرضة بشدة للهجمات الإلكترونية، ولذلك فإن الإجابة الدقيقة عن مدى استجابتها للتهديد الإلكتروني هي لا، بدليل أنه منذ 2019 فقط وقع في إسرائيل 245 ألف هجوم إلكتروني، بما فيها التشهير والتحرش الجنسي والسطو وغير ذلك".