كازاخستان تعلن عن موعد جولة جديدة من محادثات 'أستانا'

العالم - سوريا

وحسب وكالة تاس الروسية للأنباء، فقد قال وزير خارجية كازاخستان مختار تلوبيردي للصحفيين اليوم الخميس: “تلقينا طلبات بهذا الخصوص من الدول الضامنة التي طلبت تنظيم المباحثات المقبلة لعملية أستانا وما زال العمل جارياً للاتفاق على مواعيد محددة وسيحدث ذلك في أواسط كانون الأول المقبل”.

وأضاف تلوبيردي: “نحن الآن بصدد تحديد مستوى المباحثات وعادة يتم تمثيل الدول الضامنة على مستوى نواب الوزراء”، مشيرا إلى أنه ستشارك في المباحثات الأطراف السورية والدول الضامنة لعملية أستانا وهي روسيا وإيران وتركيا إضافة الى المراقبين المدعوين.

وبدأت اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017 وعقد 16 اجتماعاً أحدها في مدينة سوتشي الروسية وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.