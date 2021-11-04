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جورج قرداحي: لن أستقيل وموقفي لم يتغير

جورج قرداحي: لن أستقيل وموقفي لم يتغير
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، في أول تعليق على كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنه لن يستقيل و"هذا الموقف لم يتغير".

العالم-لبنان

هذا وأفادت أوساط مقربة من قرداحي بأن الأخير "بانتظار اتصال من رئيس الحكومة ودعوة للقائه، ليطلع منه حول المواقف التي سمعها من المسؤولين العرب والأجانب، ولمعرفة ما إذا كانت الاستقالة تقابلها ضمانات بأن مثل هذه الخطوة ستلاقى بإيجابية خليجية، لان أي استقالة لا تبدل بالموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون جدوى".

وكان ميقاتي دعا قرداحي في وقت سابق اليوم الخميس، إلى "تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية"، معتبرا أن تصريحات قرداحي حول العدوان على اليمن "أدخلت لبنان في محظور المقاطعة" من قبل السعودية وغيرها من دول الخليج الفارسي المشاركة في هذا العدوان الغاشم.

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