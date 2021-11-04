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اعتصام لفصائل فلسطينية بصيدا امام مركز تدريب تابع للاونروا

اعتصام لفصائل فلسطينية بصيدا امام مركز تدريب تابع للاونروا
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

أفاددت مصادر لبنانية أن "فصائل منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية في منطقة صيدا، نظمت اعتصاما جماهيريا امام مركز سبلين المهني التابع لوكالة "الأونروا" في منطقة إقليم الخروب، للمطالبة بإعادة فتح قسم المنامة".

العالم-لبنان

وخلال الاعتصام، لفت امين سر اللجان الشعبية في صيدا عبد ابو صلاح، إلى أن "الاعتصام هو بمثابة التأكيد على استمرار التحركات الهادفة إلى الضغط على الوكالة من أجل تحقيق مطالب شعبنا بإعادة فتح قسم المنامة الداخلية في كلية سبلين، لتمكينه من تلبية حاجات الطلبة وحقهم".

من جهته، دعا مسؤل الجبهة الديمقراطية في ​مخيم عين الحلوة​ فؤاد عثمان، إلى "الاسراع في إعادة افتتاح قسم المنامة الداخلية"، مشيرا إلى "تصعيد التحركات وتنفيذ الإضراب والاعتصام المفتوح في حال عدم الاستجابة من قبل الإدارة للمطالب المرفوعة".

وأوضح أن "المطالب تتلخص بعودة العمل بقسم المنامة الداخلية في المركز والحفاظ على الأمان الوظيفي للعاملين بالقسم، وزيادة عدد الدورات وتوسيع قدرتها الاستيعابية وتطوير المنهاج التعليمي للدورات وملاءمته مع المنهاج الرسمي في ​لبنان​، وافتتاح دورات جديدة تتناسب وحاجات سوق العمل، الى جانب توفير البيئة الصحية والتعليمية السليمة التي تمكن الطلبة من تحقيق الفائدة التعليمية الاكبر".

من جهته، دعا مسؤل الجبهة الديمقراطية في ​مخيم عين الحلوة​ فؤاد عثمان، إلى "الاسراع في إعادة افتتاح قسم المنامة الداخلية"، مشيرا إلى "تصعيد التحركات وتنفيذ الإضراب والاعتصام المفتوح في حال عدم الاستجابة من قبل الإدارة للمطالب المرفوعة".

وأوضح أن "المطالب تتلخص بعودة العمل بقسم المنامة الداخلية في المركز والحفاظ على الأمان الوظيفي للعاملين بالقسم، وزيادة عدد الدورات وتوسيع قدرتها الاستيعابية وتطوير المنهاج التعليمي للدورات وملاءمته مع المنهاج الرسمي في ​لبنان​، وافتتاح دورات جديدة تتناسب وحاجات سوق العمل، الى جانب توفير البيئة الصحية والتعليمية السليمة التي تمكن الطلبة من تحقيق الفائدة التعليمية الاكبر".

متفرقات النشرة لبنان صيدا سبلين المنامة مخيم عين الحلوة إقليم الخروب اللجان الشعبية الأونروا

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