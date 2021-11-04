العالم - غياهب الكيان

ونناقش في حلقة برنامج "غياهب الكيان"، موضوع مدينة ام الفحم الفلسطينية المحتلة تحولت الى ضبع لجنود الاحتلال لاسيما بعد أن شهدت انتفاضة عارمة على سلطات الاحتلال والمستوطنين خلال معركة سيف القدس، نصرة لقطاع غزة، وهو ما دفع جنودا في جيش كيان الاحتلال الى إبداء الخشية والاعتراض على دخولها لإجراء مناورة عسكرية مقررة فيها.

وحول تفسير خشية جنود جيش كيان الاحتلال من دخول مدينة أم الفحم المحتلة، أكد ضيف البرنامج المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضه، أن الخشية الاساسية من هذا الموضوع هو الدور الذي برز لمدينة أم الفحم في أحداث معركة سيف القدس حينما انتفض الفلسطيني داخل مناطق الـ48، وكانت هنالك مشاركة لافتة ومهمة جدا على صعيد التظاهرات كما سقط أيضا عددا من الشهداء من ضمن مناطق ال/48 .

ويبحث برنامج "غياهب الكيان "، فيما يعيشه الصهاينة المحتلون لمدينة عسقلان في الداخل الفلسطيني المحتل سنة ،1948 يعيشون حالة خوف وذعر حقيقيين من وجود حاويات تضم مواد نفطية وغازية وسبب هذا الخوف هو احتمال تعرض تلك الحاويات لقصف صاروخي من قطاع غزة أو لبنان في أي حرب مقبلة تؤدي الى تفجير المدينة بكاملها.

وتطرق برنامج "غياهب الكيان" الى عصابات الجريمة المنظمة، حيث لا يخلو يوم من قتل أو تفجير أو اطلاق نار في المدن المحتلة في الكيان الغاصب في ظل حرب التصفيات بين عصابات الجريمة المنظمة حيثق ينتشر الرعب في نفوس الصهاينة.

ويلقي برنامج "غياهب الكيان" الضوء على التفلت الأمني في بعض مدن الكيان المحتل لاسيما في الجنوب المحتل الذي حول حياة الصهاينة الى جحيم فانتشرت جرائم القتل والاغتصاب والسرقات الى حدود غير مسبوقة.

ويبحث برنامج "غياهب الكيان"، فيما يعانيه الصهاينة من أزمات معيشية لاسيما مع تدهور الأحوال الاقتصادية في الكيان والتي تنعكس على الصهاينة الذين يزدادون فقرا ما يؤدي ببعضهم الى التفكير بالانتحار.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "غياهب الكيان" نستضيف:

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...