لماذا يخشى جنود كيان الاحتلال دخول مدينة أم الفحم الفلسطينية؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"غياهب الكيان"، وأشار عواضه الى أن الخشية الاسرائيلية مردها الأساسي هذا الدور المهم جدا ويحتسب نوع من الصدمة على مستوى ليس فقط القرار العسكري الاسرائيلي، بل أيضا على مستوى القرار السياسي والقرار الأمني، لانه من المعروف أن مدينة ام الفحم يبلغ تعدادها 58 الف فلسطيني موجودين داخلها.

وأضاف عواضة الى أن مدينة أم الفحم تعتبر ثالث مدينة فلسطينية موجودة بعد مدينة الناصرة، وبالتالي فان الكثافة السكانية الفلسطينة فيها عالية جدا، وحاول جهاز الشاباك في الفترة الماضية إغراق تلك المدينة بالجرائم المتعددة منها جرائم القتل التي تحصل حيث بلغ عدد الذين قتلوا بتلك الجرائم منذ 3 سنوات حوالي 25 فلسطيني.

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