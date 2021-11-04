الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١
٠٤:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

لماذا يخشى جنود كيان الاحتلال دخول مدينة أم الفحم الفلسطينية؟

الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضه، أن الخشية الاساسية لجنود الاحتلال من دخول أم الفحم هو الدور الذي برز للمدينة في أحداث سيف القدس، حينما انتفض الفلسطيني داخل مناطق الـ48، وكانت هنالك مشاركة لافتة على صعيد التظاهرات، كما سقط عددا من شهداء مناطق الـ48 الفلسطينية .

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"غياهب الكيان"، وأشار عواضه الى أن الخشية الاسرائيلية مردها الأساسي هذا الدور المهم جدا ويحتسب نوع من الصدمة على مستوى ليس فقط القرار العسكري الاسرائيلي، بل أيضا على مستوى القرار السياسي والقرار الأمني، لانه من المعروف أن مدينة ام الفحم يبلغ تعدادها 58 الف فلسطيني موجودين داخلها.

وأضاف عواضة الى أن مدينة أم الفحم تعتبر ثالث مدينة فلسطينية موجودة بعد مدينة الناصرة، وبالتالي فان الكثافة السكانية الفلسطينة فيها عالية جدا، وحاول جهاز الشاباك في الفترة الماضية إغراق تلك المدينة بالجرائم المتعددة منها جرائم القتل التي تحصل حيث بلغ عدد الذين قتلوا بتلك الجرائم منذ 3 سنوات حوالي 25 فلسطيني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

مجموعات الهاكرز تجعل من "إسرائيل" كتاباً مفتوحاً!

هجوم سيبراني ثان خلال أسبوع يهز الكيان الاسرائيلي

سبب تخوّف الكيان الإسرائيلي من سيناريو المواجهة مع حزب الله

شاهد..مندوب الكيان الاسرائيلي بالأمم المتحدة يمزّق تقرير حقوق الإنسان!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إثيوبيا تعلن أنها لن تتراجع في الحرب ضد جبهة تحرير شعب تيغراي

الرئيس التونسي: التدابير الاستثنائية سيتم اختصارها

أوبك+ يقرر الاستمرار في زيادة إنتاج النفط في ديسمبر

بالفيديو.. لماذا يخشى جنود كيان الاحتلال دخول مدينة أم الفحم الفلسطينية؟

مرتزقة القوات التركية يختطفون 3 نساء من بلدة بريف الرقة

القوات اليمنية المشتركة تفشل محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في الحديدة