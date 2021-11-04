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واشنطن تعرض على أنقرة تأسيس مجموعة عمل مشتركة

واشنطن تعرض على أنقرة تأسيس مجموعة عمل مشتركة
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو أنه سيتم تأسيس مجموعة عمل مع واشنطن لبحث عدد من القضايا منها التنظيمات الكردية المسلحة وجماعة فتح الله غولن ومنظومة صواريخ "إس-400".

العالم ـ تركيا

وأشار تشاووش أوغلو في كلمة له أمام البرلمان اليوم الخميس إلى أن أنقرة تواصل اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية، مؤكدا أن الاجتماع بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي جو بايدن، الأحد الماضي، جرى في جو بناء.

وقال الوزير إن تعاون الولايات المتحدة مع التنظيمات الكردية، وتواجد الداعية التركي فتح الله غولن على أراضيها، وموقفها من العقوبات المتعلقة بمنظومة "إس-400"، لا يتوافق مع روح التحالف.

وأضاف: "أكد رئيسنا بوضوح على هذه الأمور خلال الاجتماع (مع بايدن). سننشئ مجموعة عمل لمعالجة هذه القضايا".

وتابع: "قلنا سابقا إننا قدمنا ​​مثل هذا العرض إلى الولايات المتحدة، والآن جاءنا العرض من الجانب الأمريكي".

ولا تزال صفقة صواريخ "إس-400" بين أنقرة وموسكو، أحد العوامل الرئيسية التي تثير التوتر في العلاقات الأمريكية - التركية، كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقلها في أكثر من مناسبة، واعتبرت أن هذه الصفقة تحد من التعاون العسكري التقني بين شركاء الناتو.

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