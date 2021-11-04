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الشرطة الاتحادية تضبط كمية اسلحة غير مرخصة في بغداد

الشرطة الاتحادية تضبط كمية اسلحة غير مرخصة في بغداد
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

ضبطت الشرطة الاتحادية اليوم الخميس، خلال تنفيذها عمليات تفتيش، كمية من السلاح غير المرخص في العاصمة العراقية بغداد.

العالم - العراق

وحسب "السومرية نيوز" اعلنت ذلك قيادة الشرطة الاتحادية وأوضحت ان "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية نفذت بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، عملية تفتيش على السلاح غير المرخص ومصادرة مجموعة من الاسلحة والمستلزمات العسكرية ضمن منطقة (حي الامانة ) غرب بغداد، أسفرت عن العثور على بندقيتين، 5 مخازن بندقية 88 إطلاقة بندقية كلاشنكوف، حاوية عتاد BKC، درع نسيجي، ناظوري نهاري، 4 لوحات تسجيل عجلات".

واضافت انه "في السياق ذاته نفذت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث للواء عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة (جسر ديالى) جنوب شرق بغداد تم خلالها العثور على 4 بندقية مختلفة الانواع، 11 مخزن بندقية، 43 إطلاقة بندقية، مسدس صوتي، 68 إطلاقة مسدس، جهاز DVR، بايب زجاجي يستخدم للتعاطي، 5 جعبة مخازن بندقية".

واشارت القيادة الى انه "تم ضبط جميع المواد والتعامل معها اصوليا".

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