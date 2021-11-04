العميد فدوي: راينا ركوع الاميركيين على ركبهم مرارا

العالم- ايران

وقال العميد فدوي في تصريحه اليوم الخميس خلال تجمع اقيم في مقبرة الشهداء في مدينة كرمان جنوب شرق ايران لمناسبة احياء اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي: ان الثورة الاسلامية ومنذ اكثر من 42 عاما تقارع الاستكبار بنجاح تام وتنتصر عليه وقد ادرك المحبون للثورة في انحاء العالم انه بالامكان مقارعة الاستكبار.

واشار الى فشل اميركا الاخير في سرقة النفط الايراني وقال: ان الاعلان عن هذه القضية على اعتاب 4 نوفمبر يمنح "مقارعة الاستكبار" مظهرا اكبر، اذ ان الشيطان الاكبر يعتبر نفسه قوة كبرى وان القوة العسكرية الاميركية تتجلى في القوة البحرية.

واضاف: ليس بعيدا ان يصبح الاميركيون في موقع الانفعال ونحن في وضع المبادرة في جميع القضايا.

وقال نائب القائد العام للحرس الثوري: ان الاميركيين اعترفوا هم انفسهم بانهم مهزومون في الساحة وقد رايناهم راكعين على الركب مرارا.