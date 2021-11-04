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اليمن..السيد الحوثي يوجه بإطلاق أسرى مديرية العبدية 

اليمن..السيد الحوثي يوجه بإطلاق أسرى مديرية العبدية 
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ، اليوم الخميس، وفدا من قبائل مديرية العبدية وعدد من مديريات مأرب وشبوة المحررة مؤخرا وخلال اللقاء، وجه السيد الحوثي بإطلاق أسرى مديرية العبدية بمحافظة مأرب.

العالم-اليمن

وحث الحكومة والسلطة المحلية بمحافظتي مأرب وشبوة على الاهتمام بالمواطنين في المديريات المحررة.. داعيا أبناء مديرية العبدية وكل المناطق المحررة لصلح عام في قضايا الثأر والتعاون مع الدولة لتثبيت الأمن والاستقرار.

رئيس اللجنة الوطنية للأسرى عبد القادر المرتضى أوضح أن عدد الأسرى من أبناء مديرية العبدية ” 52 ” أسيرا.

من جانبها باشرت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بالإفراج عن جميع الأسرى من أبناء مديرية العبدية بمحافظة مأرب وعددهم 52 أسيرا ترجمة لتوجيه قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بالعفو العام.

وقد توجه الأسرى المفرج عنهم بالشكر والعرفان للسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي على هذه المبادرة الأخوية والتعامل الراقي مع مختلف الأسرى.. داعين من لا زالوا يقاتلون في صف تحالف العدوان إلى تحكيم العقل والعودة إلى وطنهم وأهاليهم.

كما ثمن مشائخ ووجهاء العبدية هذه المبادرة الحكيمة من السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي .. معتبرين المبادرة جميلا كبيرا لن تنساه قبائل العبدية وسنقابل هذا الوفاء بوفاء.

وفي الـ17 من أكتوبر الماضي أعلنت القوات المسلحة تطهير مديرية العبدية في محافظة مأرب ضمن المرحلة الأولى من عملية ” ربيع النصر ” والتي أدت إلى تحرير مديريات عسيلان وبيحان وعين في محافظة شبوة ومديريتي حريب والعبدية في محافظة مأرب بماحة تقدر بأكثر من 3200 كيلو متر مربع.

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