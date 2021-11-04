شاهد: 800 مدينة ايرانية تنادي الموت لأمريكا

العالم - مراسلون

وتجمع حشد غفير من المواطنين الايرانيين أمام السفارة الاميركية السابقة في طهران والتي تعرف في ايران بوكر التجسس الاميركي.

واحتفل المحتشدين بذكری اقتحام السفارة الاميركية وكشف اسناد التجسس الاميركي ضد الشعب الايراني، حيث تسمی هذه المناسبة في ايران، اليوم الوطني لمقارعة الإستكبار العالمي.

وأكد القائدُ العام لحرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء حسين سلامي ان امام الولايات المتحدة خيارَين في المنطقة اما الانسحاب والهزيمة او البقاءُ و تلقي الصفعات.

وخلالَ مراسمَ جماهيريةٍ حاشدة، شدد سلامي علی أنَّ الهيمنةَ الاميركية بدأت بالتلاشي والزوالِ واصبحت قدرتُها السياسيةُ والعسكرية هشةً.

وقال أحد المشاركين في المراسم:"الوقوف في وجه الاستبداد و الاستكبار لم يحدد بتوقيت خاص وهذه الحشود الجماهيرية التي حضرت تريد ارسال رسالة مفادها ان ايران و الشعب الايراني لن يرك الامام الظلم و الاستكبار".

وقالت احدی النساء المشاركة في المراسم لقناة العالم:"مقارعة الاستكبار لا يعني الوقوف في وجه العالم برمته باليعني الوقوف في وجه الظالم و ابرز مثال لذلك هو الولايات المتحدة الامريكية".

ويتزامن الاحتفاء باليوم الوطني لمقارعة الاستكبار مع احباط حرس الثورة الاسلامية محاولة قرصنة اميركية في المياه الدولية.