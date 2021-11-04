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شاهد.. نصر جديد للقوات اليمنية يحدد مصير مأرب

الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

سيطرت القوات اليمنية المشتركة على كامل معسكر أم ريش الاستراتيجي جنوب مدينة مأرب.

العالم - اليمن

تطورات جديدة تشهدها جبهات القتال في محافظة مارب شمال شرق البلاد. حيث اقتربت القوات اليمنية من المدينة بعد سيطرتها على منطقة العمود ووصولها الى نقطة الفلج البوابة الجنوبية لمدينة مأرب. وذكرت مصادر محلية ان القوات اليمنية سيطرت بشكل عام على معسكر ام الريش الاستراتيجي في اطراف المدينة وانها باتت تطوقها من ثلاث جهات. وافادت مصادر ميدانية ان هناك جهود قبلية لايجاد حلول لمأرب من بينها وقوف القتال واخراج القوات الاجنبية والجماعات التكفيرية منها في اطار المبادرة التي تقدم بها السيد عبدالملك الحوثي في وقت سابق. وقالت قيادات ميدانية ان المرتزقة في مأرب اصبحوا محاصرين وان المطلوب اليوم هو تجنيب المدينة القتال وعودة من يحب الى حضن الوطن.

وفي تعز تمكن مقاتلوا الجيش واللجان الشعبية اليمنية، من كسر محاولة زحف واسعة لمرتزقة العدوان السعودي وأفاد مصدر عسكري يمني، أن مرتزقة العدوان نفذوا زحفاً واسعاً في جبهة الضباب من عدة مسارات استمر لأكثر من سبع ساعات، دون تحقيق أي تقدم يذكر. وأكد المصدر مصرع وجرح العشرات من المرتزقة، وإحراق عدد من الآليات خلال كسر زحفهم في جبهة الضباب.

هذا بينما أكد محمد عبدالسلام رئيس الوفد الوطني، أن قوى العدوان السعودي مخطئة إذا استمرت في عدوانها الهمجي على الشعب اليمني، مضيفا أن قوى العدوان تخطئ في استمرارها في فرض إجراءات تعسفية بهدف إيصال كل البلد لما وصلت إليه المناطق الخاضعة للاحتلال من وضع اقتصادي مزر وفوضى على كل الصعد، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق لهم بإذن الله.

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