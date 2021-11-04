شركات اقتصادية إيرانية ضخمة في سورية الشهر المقبل

العالم - سوريا

واضاف مراسلنا، ان الشركات الإيرانية تسعى من خلال المعرض إلى توقيع عقود وتفاهمات مهمة في مجال التجارة بما يساهم إيجاباً في التنمية في سورية، حيث أن 70% من المشاركين في المعرض من القطاع الخاص الإيــرانــي.

ومن المقرر ان يقام المعرض على مساحة 4590 مترا مربعا، وسيشهد عرض العديد من المجموعات السلعية التي تشمل المعدات الطبية ومواد الإنشاء والبناء والتصاميم المعمارية والأدوات الزراعية ومعدات النفط والغاز والبتروكيمياويات إضافة إلى الأغذية والمنسوجات والسيارات وغيرها.

يذكر أن المعرض الحصري الثاني لإيران في دمشق يقام في الفترة من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.