 امير عبداللهيان يتلقى اتصالين هاتفيين من نظيريه السوري و العراقي

العالم- ايران

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان وزير الخارجية العراقي تباحث خلال اتصاله الهاتفي مع نظيره الايراني اليوم، حول التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة في بغداد.

وفي اتصال اخر من وزير خارجية سوريا، اطلع امير عبداللهيان على اخر المستجدات حول الوضع الراهن ومقاومة الشعب في هذا البلد.

كما في وقت سابق من اليوم الخميس، تلقى وزير الخارجية الايراني اتصالات هاتفية اخرى من نظرائه الصيني والكويتي والاردني، الى جانب عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ حيث اطمأنوا على وضعه الصحي متمنين له بالشفاء العاجل والشامل.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة"، قد اعلن الاحد الماضي (1 نوفمبر 2021)، عن دخول امير عبداللهيان الحجر الصحي، اثر اصابته بفيروس كورونا؛ مؤكدا بان حالته الصحية العامة جيدة.