السودان..مسؤول دولي يكشف عن الخطوط العريضة لاتفاق محتمل بين الجيش ورئيس الوزراء

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وأضاف: لا بد من التوصل إلى اتفاق على التصدي للأزمة خلال أيام لا أسابيع قبل أن يشدد الجانبان من مواقفهما، مؤكدا أن المحادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين الجيش ورئيس الوزراء لإجراء مزيد من المحادثات.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد العميد الطاهر ابو هاجة المستشار الاعلامي لقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن "تشكيل الحكومة بات وشيكا".

ونقل تلفزيون السودان الخميس عن ابوهاجة "ندرس كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية"، من دون مزيد من التفاصيل.