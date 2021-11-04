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السودان..مسؤول دولي يكشف عن الخطوط العريضة لاتفاق محتمل بين الجيش ورئيس الوزراء

السودان..مسؤول دولي يكشف عن الخطوط العريضة لاتفاق محتمل بين الجيش ورئيس الوزراء
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس أن الخطوط العريضة للاتفاق المحتمل تشمل عودة رئيس الوزراء حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين وحكومة تكنوقراط وإدخال تعديلات على الدستور ورفع حالة الطوارئ.

العالم ـ السودان

وأضاف: لا بد من التوصل إلى اتفاق على التصدي للأزمة خلال أيام لا أسابيع قبل أن يشدد الجانبان من مواقفهما، مؤكدا أن المحادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين الجيش ورئيس الوزراء لإجراء مزيد من المحادثات.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد العميد الطاهر ابو هاجة المستشار الاعلامي لقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن "تشكيل الحكومة بات وشيكا".

ونقل تلفزيون السودان الخميس عن ابوهاجة "ندرس كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية"، من دون مزيد من التفاصيل.

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السودان..مسؤول دولي يكشف عن الخطوط العريضة لاتفاق محتمل بين الجيش ورئيس الوزراء

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