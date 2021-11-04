الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١
٠٦:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

هل يتعرض العراق لكوارث طبيعية؟.. الانواء تحذر وتطرح 3 حلول

هل يتعرض العراق لكوارث طبيعية؟.. الانواء تحذر وتطرح 3 حلول
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

حذرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، من تعرض البلاد لكوارث طبيعية، وفيما طرحت 3 حلول مرتبطة بقمة باريس للمناخ، أشارت إلى طرح العراق حلولا في مؤتمر غلاسكو (قمة الأمم المتحدة للمناخ) للحد من ارتفاع درجات الحرارة.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري قوله في تصريح، إن "العراق حضر بفاعلية في مؤتمر غلاسكو للمناخ من اجل طرح الحلول للحد من ارتفاع درجات الحرارة"، مشيرا الى أن "المؤتمر، يكتسب أهمية بالغة في اقرار الآليات الفنية والمالية لتطبيق اتفاقات باريس".

وأضاف، أن "مقررات مؤتمر باريس للمناخ، والذي انعقد سابقا تدعو لاستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، من اجل الحد من الغازات الدفينة والتي تسبب الاحتباس الحراري وبالتالي حدوث كوارث طبيعية مثل الفيضانات"، مشددا على "ضرورة تطبيق الدول العظمى لمقررات المؤتمر والا فإن بلدان عديدة من بينها العراق ستتأثر بالكوارث الطبيعية".

ولفت، إلى أن "مؤتمر باريس، يهدف لحث دول العالم على تخفيض درجة حرارة الكوكب والتشجيع على اللجوء الى الطاقات المتجددة والنظيفة، فضلا عن اقرار الاقتصاد الاخضر المستدام ومن الضروري التعامل مع هذه النقاط الثلاث بجدية".

ويوم أمس، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن الظروف الصعبة التي عصفت بالعراق خلال 40 سنة الماضية جعلت البلد واحداً من أكثر البلدان هشاشة أمام التغيرات المُناخية، فيما أشار إلى أن التصحر يغطي 39% من مساحته.

وقال صالح في رسالة وجهها إلى قمة الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو واطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع): "يؤثر التصحر على 39% من مساحة البلد، و54% من الارض الخصبة مُعرّضة لخطر فقدانها زراعياً بسبب الملوحة الناتجة عن تراجع مناسيب دجلة والفرات، وتضرر سبعة ملايين عراقي من الجفاف والتغير المناخي والنزوح الاضطراري".

وأضاف، أن "الحكومة تبنّت مشروع إنعاش بلاد الرافدين ليكون اطاراً لتطوير الاستراتيجية البيئية، وهو مشروع للعراق والمنطقة، ويعتمد على برامج استراتيجية تشمل تحديث إدارة مياه دجلة والفرات وتوليد الطاقة النظيفة وتُشجّع الاستثمار عبر صناديق المناخ الأخضر".

وتابع صالح أن "موقع العراق الجغرافي في قلب المنطقة، وتنوعه البيئي من النخيل والسهول والاهوار والجبال، يُمكّنه أن يكون منطلقاً لجمع دول الشرق الأوسط بيئيا".

روابط ذات صلة

طقس العراق.. أمطار وعواصف رعدية في عدد من المناطق

انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة في العراق

الحرارة الى ارتفاع .. توقعات حالة الطقس في العراق

توقعات الطقس بالعراق.. انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المشهد اليمني .. إلى أين وصلت القوات اليمنية في جبهات القتال في مأرب؟

شاهد بالفيديو.. عبدالفتاح البرهان: سنشكل حكومة تكنوقراط في السودان

الاتحاد الآسيوي يعدل لائحة تسجيل الأجانب في دوري أبطال آسيا لعام 2022

 امير عبداللهيان يتلقى اتصالين هاتفيين من نظيريه السوري و العراقي

شاهد..ريال مدريد يبهر العالم بتحفة معمارية

من امام الصليب الاحمر في غزة الفصائل الفلسطينية تهدد باضراب مفتوح عن الطعام +فيديو