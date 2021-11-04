دمشق تفتتح مركزا للتدريب المهني بعد إعادة تأهيله

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وحسب الوكالة العربية السورية للانباء، فقد أشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف في تصريح له للصحفيين، إلى أهمية إعادة العمل بالمركز ليساهم برفد سوق العمل بكوادر مؤهلة ومدربة أكاديميا على العديد من المهن اللازمة لقطاعي البناء والتشييد لافتا إلى دور خريجي مراكز التدريب التابعة للوزارة المنتشرة في مختلف المحافظات بدعم ورفع كفاءة كادر العمالة الشابة في القطاعين العام والخاص.

ولفت عبد اللطيف إلى أن أولوية إعادة تأهيل البنى التحتية بالوزارة تركز على ترميم مراكز التدريب الموزعة في المحافظات بشكل متتال وفقا للإمكانيات المتاحة ورصد التمويل اللازم لها ضمن خطة إعادة الإعمار.

ومن جانبها المهندسة راما ظاهر معاون وزير الأشغال والإسكان لشؤون المشاريع لفتت إلى أن المركز يضم كتلتين ومبنى لتوسيع ورشات التدريب المهني بهدف استيعاب أكبر عدد من المنتسبين حيث يتألف من ثلاثة طوابق تضم مباني إدارية وغرفا صفية للتدريب النظري وورشات للتدريب العملي.

وأشارت ظاهر إلى المرونة التي أعطاها القانون رقم 4 الصادر عام 2011 برفع بدلات التدريب ومتابعة تأهيل الخريجين في الشركات الإنشائية مبينة أن مدة الدورة التدريبية تتراوح من 4 إلى 9 أشهر ليحصل المتدرب على شهادة بأحد الأعمال المهنية التي اختارها.

المهندس نضال سليمان مدير فرع دمشق في الشركة العامة للبناء والتعمير الجهة المنفذة للمشروع أوضح أن أعمال الترميم طالت ثلاثة مبان رئيسية ومراب الوزارة وأعمال الموقع العام حيث تمت إعادة الترميم والتأهيل بشكل كامل نظرا لحجم الدمار الهائل بالمباني لافتا إلى الجاهزية التامة للمباني بكل الصفوف التعليمية والمخابر والورشات الفنية وقاعات التدريس.

وأشار سليمان إلى أن المركز يوفر التدريب على مهن التمديدات الكهربائية والتدفئة والتكييف والديكور العام والنجارة العربية والتمديدات الصحية.