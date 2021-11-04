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صلاح ينافس رونالدو على جائزة جديدة

صلاح ينافس رونالدو على جائزة جديدة
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

يدخل النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، في منافسه جديدة مع كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على جائزة الهدف الأجمل في الدوري الإنجليزي "البريميرليغ" عن شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

العالم-رياضة

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليغ"، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن صلاح ينافس رونالدو على جائزة أفضل هدف في الدوري عن الشهر الماضي، عبر هدفيه في شباك مانشستر سيتي وواتفورد.

ويدخل صلاح في منافسة قوية من خلال 8 أهداف على جائزة أفضل هدف، مع هدفين ليوري تليمانس، لاعب ليستر سيتي في شباك مانشستر يونايتد وبرينتفورد، وماسون غرينوود، لاعب مانشستر يونايتد في شباك ليستر سيتي، وكالوم ويلسون، لاعب نيوكاسل يونايتد في شباك كريستال بالاس.

يشار إلى أنه سبق للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، التفوق على محمد صلاح في أولى الجولات في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، بعدما حسم رونالدو جائزة أفضل لاعب في "البريميرليغ" عن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، على حساب اللاعب المصري، محمد صلاح.

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