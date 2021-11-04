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اللجنة الوزارية لأوبك تقرر الاستمرار في زيادة إنتاج النفط مع 400 ألف برميل باليوم في ديسمبر

الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

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