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الاتحاد الآسيوي يعدل لائحة تسجيل الأجانب في دوري أبطال آسيا لعام 2022

الاتحاد الآسيوي يعدل لائحة تسجيل الأجانب في دوري أبطال آسيا لعام 2022
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أقرت لجنة مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عدة تعديلات أتت بسبب ما وصفته بتعاطفها مع العديد من الاتحادات والأندية الأعضاء المشاركة، الذين على الرغم من بذلهم قصارى جهدهم، لم يتمكنوا من المنافسة في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في عام 2021 بسبب القيود المفروضة على السفر على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

العالم-رياضة

واعتبرت اللجنة أن انسحاب الأندية الأسترالية "بريسبان رور" و"ملبورن إف سي" و"سيدني إف سي" من دوري أبطال آسيا لعام 2021 كان بمثابة "قوة قاهرة".

ووافقت اللجنة على وضع حد أدنى للعمر، بالإضافة إلى الحد الأقصى الحالي لبطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا وكأس آسيا تحت 17 عاما، بدءا من نسخة عام 2023، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى ضمان قدر أكبر من الاتساق مع الفئة العمرية المعنية بالفيفا.

وتم الاتفاق على أن العمر المؤهل لمشاركة اللاعبين بكأس آسيا تحت 20 سنة 2023، سيكون للاعبين المولودين في أو بعد 1 يناير/ كانون الثاني 2003 ولأولئك الذين ولدوا في أو قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.

أما بالنسبة لكأس آسيا تحت سن 17 لعام 2023، ستتاح للاعبين الذين ولدوا في 1 يناير في عام 2006 أو بعده ولأولئك الذين ولدوا في أو قبل 31 ديسمبر في عام 2008.

ووفقًا لتوصية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وافقت اللجنة أيضًا على تمديد تنفيذ التعديلات المؤقتة على القانون 3، والذي يسمح للفرق باستخدام ما يصل إلى خمسة بدائل في المباريات، في جميع مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى 31 ديسمبر عام 2022.

كما ناقشت اللجنة عدة خيارات بخصوص حصة اللاعب الأجنبي الحالية في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي. بينما ستستمر حصة 3 + 1 الحالية في التقدم لموسم 2022.

لكن وافقت اللجنة على إزالة سقف 3 + 1 على عدد اللاعبين الأجانب المسموح لهم بالتسجيل الأولي، مما يمهد الطريق أمام تسجيل أي عدد من اللاعبين الأجانب في الفرق، بناءً على قواعد التسجيل المحلية. كما تمت زيادة الحد الأقصى لعدد اللاعبين في التسجيل الأولي من 30 إلى 35.

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