امير عبداللهيان: العلاقات بين طهران وباكو قائمة على معايير حسن الجوار

العالم- ايران

ونقلت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية عن "امير عبداللهيان"، قوله اليوم الخميس : قد تكون مواقفنا مختلفة تجاه بعض القضايا، لكن الجانب المهم هو ان الجانبين لديهما ارادة جادة لتجاوز العقبات.

واضاف: انا وزميلي "السيد جيحون بايراموف" مستمرون في مباحثاتنا الايجيابية نيابة عن البلدين، لتجاوز سوء الفهم وتعزيز الاواصر في جميع المجالات.

واوضح وزير الخارجية، "نحن توصلنا في هذا الاطار الى اتفاق لرفع التعاون الثنائي في سياق تحسين ادارة الاجواء العامة والاعلامية وتشكيل لجنة مشتركة بين البلدين".

وخلص الى القول : اننا نعتبر جيراننا اقاربنا، وعليه نثمّن المبادئ التي تسود هذه الاواصر الوثيقة.