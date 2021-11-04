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العدوان السعودي يواصل غاراته على عدة محافظات يمنية

العدوان السعودي يواصل غاراته على عدة محافظات يمنية
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، اليوم الخميس، 23 غارة جوية على مأرب والجوف وحجة وصعدة وعسير.

العالم-اليمن

واوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 10 غارات جوية على مديرية صرواح و8 غارات جوية على مديرية الجوبة في محافظة مأرب.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الأبقور في مديرية سحار وغارة جوية على مديرية الظاهر بصعدة وغارة جوية على منطقة الخسف بمديرية الحزم بالجوف وغارة جوية على مديرية حرض بحجة وغارة جوية غرب مجازة بمحور عسير.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 165 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها محاولة تسلل في حيس و استحداث تحصينات قتالية حيس والجبلية.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق، 7 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية و تحليق 28 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والتحيتا والدريهمي والجبلية والجاح والفازة، و 34 خرقا بقصف مدفعي لعدد 217 قذيفة و 91 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

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