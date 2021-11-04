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سفير موسكو في بغداد..

روسيا لا تركز على من سيكون رئيسا لوزراء العراق القادم

روسيا لا تركز على من سيكون رئيسا لوزراء العراق القادم
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد السفير الروسي في العراق ألبروس كوتراشيف أن بلاده ليست بحاجة إلى التركيز على مسألة من سيكون رئيس وزراء العراق القادم.

العالم - العراق

وقال كوتراشيف خلال مقابلة صحفية تطرقت لنتائج الانتخابات النيابية العراقية واختيار رئيس الحكومة المقبل: "نحن في روسيا لسنا بحاجة إلى الحرص والتركيز على من قد يكون رئيس الوزراء العراقي القادم".

وبشأن العلاقات الاقتصادية بين منطقة كردستان العراق وروسيا، أشار كوتراشيف إلى "أن هناك مكاسب جيدة من جهة التنسيق الاقتصادي ومستقبلا مثمرا لهذه العلاقات".

وحول الأوضاع في سوريا، قال إن "تركيا ربما تنوي التخطيط لعملية عسكرية جديدة تستهدف روجافاي كردستان. موقفنا معروف، ليس المهم أين يحدث ذلك، في سوريا أو العراق أو في بلد آخر، نحن ضد التدخل الخارجي".

وأشار السفير الروسي إلى "ضرورة أن يشارك كرد سوريا في صياغة حل سياسي في البلاد".

وتابع: "تمثل قسد جزءا من المجتمع الكردي السوري. هناك كرد آخرون، نحن نرى أنهم جميعا يستحقون المشاركة في العملية السياسية بسوريا. من أجل مستقبل سوريا، يجب التعامل مع كل هذه الجماعات وإشراكها في صياغة حل سياسي للأزمة السورية".

المصدر - روسيا اليوم

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