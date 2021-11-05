واشنطن تدعو الجيش السوداني للإفراج عن الزعماء المدنيين

العالم - الأميرکيتان

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير أنتوني بلينكن حث قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في اتصال هاتفي على الإفراج عن كل السياسيين المحتجزين.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أن بلينكن دعا البرهان أيضا إلى الدخول في حوار يعيد الحكومة التي يقودها المدنيون إلى السلطة في البلاد.

وفي وقت سابق، الخميس، قالت وسائل إعلام سودانية، إن قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا بإطلاق سراح 4 وزراء من أعضاء الحكومة المنحلة.

وكشف التلفزيون السوداني عن أسماء الوزراء وهم؛ وزير الاتصالات والتحول الرقمي، هاشم حسب الرسول، ووزير التجارة علي جدو، ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول الأمير، ووزير الحكم الاتحادي يوسف أدم.

أطاح البرهان بالحكومة المدنية في الشهر الماضي، في ما قال إنها حركة تصحيحية، حيث حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقالي، واحتجز عدد من المسؤولين الحكوميين، لكنه سرعان ما أطلق سراح حمدوك وأكد إمكانية تشكيله للحكومة الجديدة.

رفضت بلدان عدة التحركات العسكرية، ودعت إلى إعادة الأمور إلى نصابها على الفور واستئناف مسار التحول الديمقراطي في البلاد، فيما علقت بعض الدول مساعداتها إلى البلاد.

بالأمس، قال برايس إن إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية سيزيد من عزلته عن المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات، وعلى الأقل 19 مليار دولار من إعفاءات الديون، في خطر.