الاحتلال يعتقل الوزير السابق خالد ابو عرفة للمرة الرابعة

العالم-فلسطين

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن تمديد اعتقال الوزير السابق خالد أبو عرفة للمرة الرابعة، جاء قبل عدة ساعات من موعد الإفراج عنه. يشار إلى أن الاحتلال اعتقل الوزير أبو عرفة بتاريخ 11/11/2020 بعد استدعائه للتحقيق معه في معتقل "عوفر" قرب رام الله , حسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للإعلام.

والشيخ خالد إبراهيم أبو عرفة (59 عامًا) أسير محرر اعتقل عدة مرات، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال. وأُبعدت سلطات الاحتلال الوزير السابق أبو عرفة عن مدينة القدس المحتلة لحظة تحرره من الأسر في العام 2014م.

واعتصم أبو عرفة قرابة عام ونصف داخل خيمة في مؤسسة الصليب الأحمر في القدس؛ احتجاجًا على قرار إبعاده ومعه عضوا المجلس التشريعي أحمد عطون ومحمد طوطح.

وترى حركة حماس أن في تمديد الاحتلال لما يسمى بالاعتقال الإداري للوزير السابق المقدسي خالد أبو عرفة ما يؤكد استمرار الاحتلال في حربه ضد القدس ورموزها.

وأضافت حماس، في تصريح سابق، أن استمرار هذه الحرب دليل على ضيق الاحتلال من صمود أهلنا في القدس، وتبرّمه من وجود الرموز المقدسية خارج السجون.