زوراق ايرانية تحبط القرصنة الأميركية في بحر عمان وعصا موسى تعري العدو الاسرائيلي

فقد اعلنت بحرية حرس الثورة الاسلامية عن حادثة وقعت قبل 9 ايام حيث قامت قواتها بإحباط عملية قرصنة جرت بمساعدة أمريكية لناقلة نفط إيرانية تحمل مشتقات نفطية في مياه بحر عمان ونقل شحنتها الى سفينة أخرى.

عبد الباري عطوان غرد في تويتر: ان يحرر الحرس الثوري الايراني ناقلة نفط خطفتها سفن حربية امريكية في بحر عُمان بإنزال جوي فهذا التصعيد مؤشر على تزايد احتمالات الحرب وتأكيد على ان مقولة الرد في الزمان والمكان المناسبين قد سقطت وحل محلها الردع الفوري والقادم اعظم.

وغردت حوراء ياسين: أن يسكت الأميركي لأيام عدة على خيبته وألا يعلق الا بعد أن نشر الحرس الثوري الإيراني الخبر فهذا دليل واضح على الهزيمة ملاحظة: التصدي للقرصنة الأميركية تم قبل عدة أيام والأميركي يتجرع كسر شوكته بصمت.

وغرد ابو جواد: الحرس البحري يقضي على جبروت أمريكا العسكري.

من جانبه، كتب محمد علي: ايران قوية ايران مقتدرة ايران لديها قائد لا مثيل له في هذا العالم ايران سترد الصاع صاعيّن.

ايمان كريم بدورها غردت: سيشهد التاريخ أن هذه الزوارق جعلت أكبر دولة بالعالم أضحوكة.



ونشرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي في إيران مقاطع فيديو واصدرت بيانا شرحت فيه بعض تفاصيل القرصنة الأميركية للنفط الإيراني في بحر عمان والتي أحبطتها قوات الحرس.



وكتب يحيى الشامي: نبارك ل #حرس_الثورة_الاسلامية ولدولة #إيران العظمى العملية البحرية الناجحة التي أفشلت محاولات القرصنة الامريكية في #بحر_عمان، ووجهت بذلك صفعة مدوية للوجود الأمريكي المقيت في المنطقة؛

يُذكر أن العملية تتزامن مع الذكرى ال 42 لاقتحام السفارة الأميركية-وكر الجواسيس- في #طهران.

مهدي كتب: ما حصل اليوم مختصر لسياسة العدوان والسيطرة الأمريكية على خيرات المنطقة وايران التي تقطع يد السارقين.

وغرد قاسم محمود مناع: بدأت دماء الشهيد #قاسم_سليماني تثمرُ قوةً وعزّة بشكلٍ واضح.

بثينة عليق غردت: تحية الى مجاهدي #حرس_الثورة_الاسلامية الذين واجهوا غطرسة المستكبر في عمق البحار وأثبتوا مجددا أن أميركا ليست قدرا أو قوة لا تقهر بل على عكس ذلك إن لقوتها حدود وهي قابلة للانكسار والاذلال وأعمالها الخبيثة لن تمر دون عقاب.



وفي موضوع آخر، كشفت صحيفة عبرية أن مجموعة "هاكرز" يعتقد أنها إيرانية، نشرت تفاصيل دقيقة تتضمن أسماء وعناوين ورتباً ووحدات مئات الجنود والضباط بالجيش الإسرائيلي. والمجموعة سبق أن اخترقت شركات خاصة في كيان الاحتلال ونشرت بيانات المئات من عملائها، حسب موقع "واينت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وغرد جويل: اسرائيل تتهم ايران وتقول انها سحبت كل البيانات والمعلومات من الحواسيب وهناك انتقادات لحكومة الاحتلال لانها لم تقم بالحمايه ضد الحرب السيبرانية.

وغردت شبكة رصد: استولت على بيانات مئات الجنود الإسرائيليين.. مجموعة هاكرز «عصا موسى»، يعلنون اختراق 3 شركات هندسية إسرائيلية كبرى، والاستيلاء على قواعد بياناتها، وتوعدت بنشرها، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

وكتبت شيماء: صور خاصة لوزير دفاع الكيان الصهيوني نشرتها جماعة عصا موسى السيبرانية الايرانية بعد اختراقهم اجهزة للموساد ووزارة الدفاع واسماء الضباط وارقام هواتفهم وحتى امراضهم النفسية والصحية.

علي شكري غرد: لم تمضي سوى ساعات على الهجوم السيبراني الصهيوني على الجمهورية الاسلامية واذا بالرد الصاعق من رجال الولي الفقيه وشباب الولاية العين السيبرانية الساهرة #عصا_موسى ترد وبقوة اذهلت زعماء الكيان وذلك باختراق ملفات امنية شديدة الخطورة ونشرها عبر السوشيال ميديا.