شاهد.. من الالف الى الياء كيف قضى حرس ايران البحري على جبروت أمريكا العسكري

العالم- خاص بالعالم

عبد الباري عطوان غرد في تويتر: ان يحرر الحرس الثوري الايراني ناقلة نفط خطفتها سفن حربية امريكية في بحر عُمان بإنزال جوي فهذا التصعيد مؤشر على تزايد احتمالات الحرب وتأكيد على ان مقولة الرد في الزمان والمكان المناسبين قد سقطت وحل محلها الردع الفوري والقادم اعظم.

وغردت حوراء ياسين: أن يسكت الأميركي لأيام عدة على خيبته وألا يعلق الا بعد أن نشر الحرس الثوري الإيراني الخبر فهذا دليل واضح على الهزيمة ملاحظة: التصدي للقرصنة الأميركية تم قبل عدة أيام والأميركي يتجرع كسر شوكته بصمت.

وغرد ابو جواد: الحرس البحري يقضي على جبروت أمريكا العسكري.

من جانبه، كتب محمد علي: ايران قوية ايران مقتدرة ايران لديها قائد لا مثيل له في هذا العالم ايران سترد الصاع صاعيّن.

ايمان كريم بدورها غردت: سيشهد التاريخ أن هذه الزوارق جعلت أكبر دولة بالعالم أضحوكة.



ونشرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي في إيران مقاطع فيديو واصدرت بيانا شرحت فيه بعض تفاصيل القرصنة الأميركية للنفط الإيراني في بحر عمان والتي أحبطتها قوات الحرس.



وكتب يحيى الشامي: نبارك ل #حرس_الثورة_الاسلامية ولدولة #إيران العظمى العملية البحرية الناجحة التي أفشلت محاولات القرصنة الامريكية في #بحر_عمان، ووجهت بذلك صفعة مدوية للوجود الأمريكي المقيت في المنطقة؛

يُذكر أن العملية تتزامن مع الذكرى ال 42 لاقتحام السفارة الأميركية-وكر الجواسيس- في #طهران.

مهدي كتب: ما حصل اليوم مختصر لسياسة العدوان والسيطرة الأمريكية على خيرات المنطقة وايران التي تقطع يد السارقين.

وغرد قاسم محمود مناع: بدأت دماء الشهيد #قاسم_سليماني تثمرُ قوةً وعزّة بشكلٍ واضح.

بثينة عليق غردت: تحية الى مجاهدي #حرس_الثورة_الاسلامية الذين واجهوا غطرسة المستكبر في عمق البحار وأثبتوا مجددا أن أميركا ليست قدرا أو قوة لا تقهر بل على عكس ذلك إن لقوتها حدود وهي قابلة للانكسار والاذلال وأعمالها الخبيثة لن تمر دون عقاب.