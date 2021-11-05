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شاهد.. كيف سلخت عصا موسى الايرانية الاحتلال وجعلته يترنح من وطأتها

الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة عبرية أن مجموعة "هاكرز" يعتقد أنها إيرانية، نشرت تفاصيل دقيقة تتضمن أسماء وعناوين ورتباً ووحدات مئات الجنود والضباط بالجيش الإسرائيلي. والمجموعة سبق أن اخترقت شركات خاصة في كيان الاحتلال ونشرت بيانات المئات من عملائها، حسب موقع "واينت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

العالم- خاص بالعالم

وغرد جويل: اسرائيل تتهم ايران وتقول انها سحبت كل البيانات والمعلومات من الحواسيب وهناك انتقادات لحكومة الاحتلال لانها لم تقم بالحمايه ضد الحرب السيبرانية.

وغردت شبكة رصد: استولت على بيانات مئات الجنود الإسرائيليين.. مجموعة هاكرز «عصا موسى»، يعلنون اختراق 3 شركات هندسية إسرائيلية كبرى، والاستيلاء على قواعد بياناتها، وتوعدت بنشرها، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

وكتبت شيماء: صور خاصة لوزير دفاع الكيان الصهيوني نشرتها جماعة عصا موسى السيبرانية الايرانية بعد اختراقهم اجهزة للموساد ووزارة الدفاع واسماء الضباط وارقام هواتفهم وحتى امراضهم النفسية والصحية.

علي شكري غرد: لم تمضي سوى ساعات على الهجوم السيبراني الصهيوني على الجمهورية الاسلامية واذا بالرد الصاعق من رجال الولي الفقيه وشباب الولاية العين السيبرانية الساهرة #عصا_موسى ترد وبقوة اذهلت زعماء الكيان وذلك باختراق ملفات امنية شديدة الخطورة ونشرها عبر السوشيال ميديا.

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