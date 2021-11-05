شاهد.. كيف سلخت عصا موسى الايرانية الاحتلال وجعلته يترنح من وطأتها

العالم- خاص بالعالم

وغرد جويل: اسرائيل تتهم ايران وتقول انها سحبت كل البيانات والمعلومات من الحواسيب وهناك انتقادات لحكومة الاحتلال لانها لم تقم بالحمايه ضد الحرب السيبرانية.

وغردت شبكة رصد: استولت على بيانات مئات الجنود الإسرائيليين.. مجموعة هاكرز «عصا موسى»، يعلنون اختراق 3 شركات هندسية إسرائيلية كبرى، والاستيلاء على قواعد بياناتها، وتوعدت بنشرها، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

وكتبت شيماء: صور خاصة لوزير دفاع الكيان الصهيوني نشرتها جماعة عصا موسى السيبرانية الايرانية بعد اختراقهم اجهزة للموساد ووزارة الدفاع واسماء الضباط وارقام هواتفهم وحتى امراضهم النفسية والصحية.

علي شكري غرد: لم تمضي سوى ساعات على الهجوم السيبراني الصهيوني على الجمهورية الاسلامية واذا بالرد الصاعق من رجال الولي الفقيه وشباب الولاية العين السيبرانية الساهرة #عصا_موسى ترد وبقوة اذهلت زعماء الكيان وذلك باختراق ملفات امنية شديدة الخطورة ونشرها عبر السوشيال ميديا.

