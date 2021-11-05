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اعتقال ستة متهمين بتهمة الإرهاب في العراق

اعتقال ستة متهمين بتهمة الإرهاب في العراق
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في العراق، اليوم الجمعة، عن اعتقال ستة متهمين بتهمة الإرهاب.

العالم - العراق

وقالت الوكالة في بيان، إن "مفارز سيطرة الشعب التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهمين اثنين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حاولا النفاد من السيطرة حيث تم التأكد من معلوماتهما في حاسبة المطلوبين وتبين ان هناك قضايا تتعلق بالارهاب بحقهما".

وأضاف البيان "القت سيطرة بغداد واسط القبض على المتهم الثالث والمطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ايضا وتمت عملية القاء القبض اثناء تفتيش الاشخاص ضمن منحى السيطرة".

ولفت البيان الى أن "مفارز سيطرة التاجي القت القبض على متهمين اثنين بالقتل بعد التأكد من اسميهما في حاسبة المطلوبين"، مضيفاً "في ذات السياق القت مفارز سيطرة الشعب القبض على متهم مطلوب وفق قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال".

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