الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١
٠٦:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

'بوليتيكو': مطالبات فى الكونغرس تحث بايدن على التفاوض مع الصين حول الأسلحة النووية

'بوليتيكو': مطالبات فى الكونغرس تحث بايدن على التفاوض مع الصين حول الأسلحة النووية
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

دعا 4 مشرعين بالكونغرس الأمريكى الرئيس جو بايدن لإطلاق مفاوضات مع السلطات الصينية حول الحد من انتشار الأسلحة النووية.

العالم - الأميركيتان

وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن "4 من الديمقراطيين هم رؤساء مشاركين لمجموعة عمل الكونغرس حول الأسلحة النووية وتحديد الأسلحة، كتبوا في رسالة وجهوها إلى بايدن جاء فيها.. نخشى أن المناخ الحالي من عدم الثقة وعدم اليقين الناجم عن التطورات الأخيرة في برنامج الأسلحة النووية لبكين قد يدفع الولايات المتحدة والصين إلى الانخراط في أسوأ حالة من التنسيق العسكري، وهذا قد يؤدي إلى سباق للتسلح، وهو ما لا يمكننا تخيله، وينبغي أن تسعى جاهدا لتجنبه".

وأضافت الصحيفة: "أشاد المشرعون الأربعة بالحوار بين واشنطن وبكين حول التغيير المناخي"، معربين عن أملهم في أن "يوسع البلدان نطاق المحادثات لتشمل التعاون بشأن التهديد الوجودي الذي تشكله الأسلحة النووية".

واقترح المشرعون "دعوة الصين وأعضاء آخرين في مجلس الأمن لتفقد القوات الاستراتيجية في إطار المعاهدة الروسية الأمريكية لنزع الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت – 3".

وتابعوا: "يتعين على واشنطن وبكين أن تباشرا المفاوضات لإبرام معاهدة أو اتفاق يوقف الإنتاج الإضافي للمواد الانشطارية، والتوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن الإخطار المسبق بإطلاق الصواريخ الباليستية على أساس مدونة السلوك الدولية لمنع انتشار الصواريخ البالستية".

وأوصى أعضاء الكونغرس بأن "تقنع الإدارة الأمريكية الصين بعدم التدخل في قيادة القوات النووية بالهجمات الإلكترونية وغيرها من الأساليب".

وحسب المشرعين، "يحتاج البلدان لإبرام اتفاق ينظم تدابير الشفافية والقيود، في ما يتعلق بالصواريخ البالستية فرط الصوتية والمجنحة".

روابط ذات صلة

واشنطن تبحث عن طرق جديدة لإزاحة روسيا من سوق الأسلحة العالمية

مجلس النواب الأمريكي يؤيد محاسبة مساعد سابق لترامب

الكونغرس يكشف المستور عن أموال دونالد ترامب

الولايات المتحدة تجري الاختبار الثاني لمحرك صاروخ فرط صوتي

الصين تقلق أمريكا وقدراتها العسكريّة..لماذا؟!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

واشنطن تدعو دول الخليج الفارسي لإعادة احياء العلاقات مع لبنان

استشهاد مواطن في صعدة بنيران العدوان السعودي

اهالي ضحايا مرفا بيروت يرفضون مماطلة الملف

بالوثائق.. الكاظمي يوجه رسالة خطية لزيدان

'بوليتيكو': مطالبات فى الكونغرس تحث بايدن على التفاوض مع الصين حول الأسلحة النووية

برنامج الغذاء العالمى يقدم مساعدات نقدية لعائلات أفغانستان الفقيرة