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"تسقط شراكة الدم" شعار للتحشيد ضد عسكر السودان وتطبيعه مع الاحتلال

الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

تستند القيادة العسكرية في السودان عقب الانقلاب العسكري على امتلاكها ورعايتها لملف التطبيع مع الكيان الاسراييلي المحتل والذي سيضعها في خانة الرضا من الولايات المتحدة الامريكية بعد ان فقدت السند الشعبي.

العالم- خاص بالعالم

لكن حتى الكيان الاسراييلي المحتل فقد الثقة في تطوير هذه العلاقة رغم وقوفه الانقلاب العسكري للفريق البرهان.

القيادات السياسية والحزبية والتابعة للجنة المركزية لقوي الحرية والتغيير ترتب في اوراقها عقب اجتماعات مكثفة، منها من يبحث عن موطئ قدم في أية تشكيلة قادمة في الحكومة وبعضها ينأى بنفسه بعد ان فقد الشعب السوداني الثقة في الاحزاب السودانية، بينما مجموعة الميثاق الوطني تستغل خلافات قوى الحرية والتغيير وتنفث أخبارًا مغلوطة بأن احزاب البعث والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي الذراع الأيمن لرئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك تم تجميدها واندمجت مع مجموعة القصر.

كل هذا اللغط والخلافات السياسية والتكهنات بقرب تشكيل الحكومة الجديدة والضغط الدولي للوصول لاتفاق لم يثن الشارع السوداني عن مواصلة مسيراته عبر جدولة محددة بإعادة التروس والمواكب داخل الاحياء وصولًا للمليونية القادمة.

(تسقط شراكة الدم) وهذا شعار جديد بعد مواصلة العسكر قتل المدنيين الذين اعلنوها في مسيراتهم سلمية من اجل المدنية.

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