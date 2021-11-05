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الرسم على السيراميك يستقطب فنانين ومواقع التواصل تسوّقها

الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

استطاع فنانون كثر ابداع أثار فنية جميلة بالمهارة التي حباها الله لهم.. والفنانة سحر آقائي واحدة من اولئك، فهذه ورشة الفنانة وما تحتوي من  اعمال فنية على السراميك.

العالم- خاص بالعالم

وقالت آقايي: "هذه القطعه سيتم صيقلتها للرسم عليها، في هذا الجزء من الورشة نرى كيف يتم الرسم على القطع السراميكية".

سحر بدأت عملها منذ سبع سنوات مضت واستطاعت تجاوز كل العقوبات التي واجهتها وتمكنت في ورشة مساحتها ثلاثمئة متر ان تجذب اشخاص اخرين للعمل لديها.

واضافت آقايي: "بدات العمل من غرفة في بيتي وعندما كبر عملي وحصلت على طلبيات بالجملة نقلت عملي الى الورشة. تعمل هنا ثماني سيدات بشكل حضوري و رجلان من المنزل".

رغم مرور هذه السنوات والتحديات التي قابلتها مازالت تشعر انها تعشق فنها.

وتابعت سحر تقول: "هذه القطعة دخلت الفرن واصبح فخار بعد ذلك يتم صيقلتها وندخله مرة اخرى في الفرن، للاسف احيانا في الفرن تتشقق بعض القطع الخزفية في أخر مرحله وتكسر قلوبنا معها ولكن حبنا لعملنا يجعلنا نستمر فيه".

اذا كان شعور سحر بعد مرور كل هذه السنوات هكذا فما هو شعور اصغر فرد في هذه الورشة.

وقالت فنانة إيرانية: "انه احساس جميل اني صغيرة في السن ولكني لدي مصدر رزق واصبحت مستقلة ماليا".

تستعين هذه الفنانة الايرانية للتسويق لاعمالها بمواقع التواصل الاجتماعي. وعلى اية حال ان امتلاك مهارة فنية مع الابداع يستطيع ان يساعد في ايجاد مصدر رزق للكثير من باحثي العمل المهم هو الاهتمام بذوق العملاء حتى تنجح هذه الاعمال الصغيرة.

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