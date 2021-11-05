استشهاد مواطن في صعدة بنيران العدوان السعودي

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و ارتكبت قوى العدوان165 خرقاً بينها محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية و34 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 217 قذيفة و91 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات سبع غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية وتحليق 28 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والتحيتا والدريهمي والجبلية والجاح والفازة.

وفي محافظة صعدة أكد المصدر استشهاد مواطن بنيران العدوان السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، كما أصيب ستة آخرون بقصف صاروخي ومدفعي على مديرية شدا الحدودية.

وشن طيران العدوان غارتين على منطقة الأبقور بمديرية سحار وغارة على مديريه الظاهر و غارة غرب مجازة بمحور عسير.

وأشار إلى أن الطيران شن غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارة على منطقة الخسف بمديرية الحزم محافظة الجوف.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن عشر غارات على مديرية صرواح وثماني غارات على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.