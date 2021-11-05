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حزب الله يعرض نشاطاته لمكافحة كورونا في صيدا والجوار

حزب الله يعرض نشاطاته لمكافحة كورونا في صيدا والجوار
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

عرضت منطقة صيدا في حزب الله واقع الأنشطة الصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد خلال شهر تشرين الأول 2021.

العالم-لبنان

وقدمت لجنة الطوارئ الصحية في المنطقة والتي تضم فرق الاستجابة الصحية السريعة والدفاع المدني وفرق التوعية والإرشاد تقريرها الشهري من خلال نشاط تلك اللجان في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها والتي تعمل على مواكبة مصابي فيروس كورونا وحالات الحجر الصحي ونقل المصابين وإجراء الفحوصات وأنشطة التوعية والارشاد والتعقيم ومواكبة الوافدين من الخارج , حسبما نقل موقع العهد الاخباري.

ونشطت الفرق المذكورة في ملف التوعية للحث على التسجيل على منصة التلقيح والتشجيع على الاستفادة من اللقاح، إضافة الى نشاطها التوعوي للوقاية من مخاطر الفيروس المتحور دلتا.

وشملت الأنشطة جغرافيًا أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات وعددًا كبيرًا من أحياء مدينة صيدا، وتوزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، قناريت، اركي، عزة، رومين، حومين التحتا، زيتا، زغدرايا، بنعفول، عربطبايا، القنيطرة، وعدد من بلدات شرق صيدا.

بدوره، توجه مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر بالشكر الكبير لأعضاء ومتطوعي اللجان الصحية ولجان التوعية والارشاد في صيدا وبلدات الجوار. ودعا تلك اللجان إلى المضي بعزم وقوة وثبات خلال الأشهر القادمة إلى المزيد من النشاط والجهد للوقوف إلى جانب أهلنا لحمايتهم من خلال التحصين باللقاح وخلق مجتمع منيع من هذا الوباء القاتل.

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