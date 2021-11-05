شاهد.. خبير: سرعة تحرك حرس الثورة الاسلامي فاجأت الأمريكيين

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وقال جابر خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية: ان أمريكا تتجنب الحرب العسكرية مع ايران كما فعلتها في زمن الإتحاد السوفيتي، كما ان إدارة الرئيس بايدن تتجنب اكثر الخيار العسكري مع ايران، مشيراً الى ان عدم الرد الامريكي على احباط قرصنته من قبل حرس الثورة الإسلامية جاء بسبب تفكير الإدارة الأمريكية بأن خطوتها هذه ستجبر ايران بالعودة الى المفاوضات النووية.

وتابع جابر أن الأمريكيين فوجئوا بما حدث في بحر عمان خصوصا من سرعة ومرونة قوات حرس الثورة الإسلامية التي تدخلت لإحباط القرصنة الأمريكية بالسرعة وكذلك فشلت الإستخبارات الأمريكية في رصد تواجد القوات الإيرانية في بحر عمان الذي يحظى بنفس حساسية الخليج الفارسي ومضيق هرمز لدى القيادة الإيرانية.

وأكد جابر على أن هذه العملية كانت فاشلة منذ بدايتها بسبب التحرك السريع لقوات حرس الثورة الإسلامية.

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