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القبض على متحرشين بفتاة قاصر في السعودية

القبض على متحرشين بفتاة قاصر في السعودية
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة السعودية، تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي لشخص حاول التحرش بطفلة تبلغ من العمر 14 عاما.

العالم -السعودية

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية تمكنت من "تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، أثناء حديثهما مع فتاة في مجمع تجاري بمحافظة جدة، وهما مواطن ومقيم" مشيرا إلى أنه "جرى استدعاؤهما للوقوف على ملابسات الحادثة واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما".

وانتشر هاشتاغ "متحرش الردسي" في السعودية، حيث تم تداول مقطع مصور قيل إنه "لرجل يستوقف فتاة في أحد مولات جدة ويطلب منها أسماء حساباتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعندما رفضت الفتاة الحديث معه، قام باستدعاء أصدقائه، حيث تم التحرش بها لفظيا بشكل جماعي".

وبحسب المعلومات المتداولة فإن الفتاة تبلغ من العمر 14 فيما يبلغ عمر الرجل 40 عاما، وهو ما أثار غضب من تداولوا المقطع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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