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مصادر فلسطينية: الاحتلال يمنع أعدادًا كبيرة من أهالي الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى ويجبرهم على العودة

الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

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