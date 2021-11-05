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شاهد.. حنكة حرس الثورة الإسلامية منعت الإشتباك مع الأمريكيين

الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

اكد الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي ان ما حصل في بحر عمان من احباط محاولة امريكا لقرصنة النفط الإيراني من قبل قوات حرس الثورة الإسلامية كانت بمثابة عملية شبه عسكرية تداركه الموقف من قبل حرس الثورة الإسلامية الذي تراكم خبرته خلال 4 عقود.

العالم - خاص العالم

وقال افقهي خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية: ان ايران وجهت عدة رسائل خصوصا للأمريكيين بأنه لا يمكن السماح لهم بالعبث في المنطقة، واذا ارادت اي دولة في المنطقة ان تستفيد من المياه الإقليمية يجب ان تلتزم بقوانين الملاحة الدولية، مشيراً الى أن القانون الدولي يسمح للدولة المتشاطئة التي تعرضت مصالحها للخطر بالدفاع عن نفسها.

وأضاف افقهي، أن قوات حرس الثورة الإسلامية كانت مستعدة لكل الإحتمالات في حال حصول اي اشتباك مع القوات الامريكية، وتصرفت هذه القوات في الحادث بحكنة وعقلانية ومبني على الواقعية مقابل التصرف الأمريكي.

واوضح أفقهي، أن هناك عدة احتمالات لمحاولة قرصنة النفط الإيراني من قبل أمريكا مثل قطع الطريق امام إيران لإستئناف صادرات نفطها الى الخارج لتطبيق الحظر غير القانوني على ايران، مؤكداً على انه يحق لإيران ان تتمرد على هذا الحظر.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو الرمرفق ..

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