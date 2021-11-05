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العميد جلالي: أميركا تشن حربا هجينة ضدنا

العميد جلالي: أميركا تشن حربا هجينة ضدنا
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

تطرق رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني العميد غلام رضا جلالي، الى الهجوم السايبري الأخير الذي تعرضت له ايران وأخل بنظام توزيع الوقود، وقال: إن الولايات المتحدة الأميركية بدأت بشن حرب هجينة ضدنا.

العالم - ايران

وأوضح جلالي في كلمته التي القاها اليوم في مراسم صلاة الجمعة بالعاصمة طهران، بأن هذه الحرب هي خليط من العديد من التقنيات والتي ترمي الى ايقاف الخدمات الحكومية للمجتمع، مشيرا الى أن الحرب تستهدف التقنيات التي تعد حلقة الوصل بين خدمات البنى التحتية وبين متطلبات المجتمعات.

وأكد العميد جلالي أن الولايات المتحدة تتجنب استخدام الخيار العسكري ضد ايران، ولذلك فانها لجأت الى استخدام اسلوب جديد في الحرب وهو استهداف التقنيات التي تستخدمها ايران في بنيتها التحتية.

ونبه الى أن الفضل في احباط الهجوم السايبري الذي تعرضت له أنظمة تزويد الوقود الايراني يعود الى ثلاثة عوامل، هي وعي الجماهير، وأداء مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايراني، والتحرك السريع للحكومة وأجهزتها لحل هذه المشكلة.

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