زيادة ملحوظة باصابات كورونا وامريكا تبدأ تلقيح الأطفال بين 5 و11 عاما

العالم- خاص بالعالم

وقالت السلطات الصحية الأمريكية إن الولايات المتحدة يمكن أن تبدأ الآن في إعطاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة واحدى عشر عاما لقاح فايزر بيونتيك في خطوة وصفها الرئيس جو بايدن بأنها "نقطة تحول" في مكافحة الوباء. وقال البيت الأبيض إن إدارة بايدن ستواصل مع شركاؤها الضغط من أجل الحصول على إجابات شفافة من الصين.

وسجلت حالات كوفيد 19 الأرقام القياسية في جميع أنحاء أوروبا مع اقتراب فصل الشتاء، مما دفع منظمة الصحة العالمية الى التحذير من موجة جديدة وصفتها بمصدر قلق بالغ.

ارتفاع عدد الحالات، أثار الجدل حول ما إذا كان يجب إعادة فرض القيود على الحركة قبل عطلة عيد الميلاد وحول كيفية إقناع المزيد من الناس بالتطعيم.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا ينبغي إعطاء المعززات إلا للناس الذين يعانون من نقص المناعة.

وأصبحت بريطانيا أول دولة في العالم توافق على عقار "مولنوبيرافير" المضاد لكوفيد 19ر عن طريق الفم. والذي طورته شركة ميرك، وشركة ايدج باك للعلاج الحيوي، لتعزيز جهود مكافحة الوباء.

وأوصت وكالة تنظيم الأدوية باستخدام "مولنوبيرافير" في أسرع وقت ممكن بعد اختبار كوفيد 19-الإيجابي وفي غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض.

تمت مراقبة العقار، عن كثب منذ أن أظهرت بيانات الشهر الماضي أنه يمكن أن يخفض إلى النصف فرص الوفاة أو العلاج في المستشفى لأولئك الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـكوفيد الحاد عند إعطائه في وقت مبكر من المرض.